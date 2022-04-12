【職場熱話】同事遞信後態度180度轉變 工作沒交帶兼錯漏百出 港男要執手尾深感不滿

不知道當大家在遞了辭職信後，會以甚麼心態來工作呢？當中又會否有所鬆懈？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己有一位同事自交了辭職信後，工作態度便有了180度的轉變，由有交帶變為沒有交帶，而這使樓主工作量大增，他坦言希望一個月快些過，不希望再見到那同事。

樓主指不明白為甚麼有些人認為一交了辭職信便可以甚麼也不做，他指同事自辭職後整個人也變了，以往工作也會在限期前交，雖然其多數是在限期前一天交，但也總算叫有交帶，然而現時他卻即使過了試用期但也不願交，甚至催他也毫不著急，當樓主催他數次時，那同事更會發脾氣，而交了的工作也是錯漏百出，使樓主要替他大改，工作量大增，樓主指日後不希望再見到那同事。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 老闆不會責罵他嗎？」，「不出奇總有這類人。」，也有人指，「做得好是人情他有品，但你不應該以如常工作要求所有人。」，「 大家好來好去，有些行業是很細的，總有機會再相逢。」。

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另有網民指，「老實說既然他遞了信，即使他不工作不上班，你也沒他辦法。」，「 若你是老闆，又會否敢把公司重要事交給已遞信的同事？通常也只會把其投閒置散罷了。」。

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責任編輯：關海儀