美國爆嚴重禽流感撲殺過千萬母雞 蛋價按月升逾倍

美國爆發自2015年以來最嚴重的H5N1禽流感，當地農民要撲殺過千萬隻母雞。全國雞蛋供應大減，更推高雞蛋價格。美國農業部報告指上周四（7日）在中西部地區，每打A級白蛋售價約為2.8美元（22港元）至2.89美元（22.5港元），較上月同期約1.25美元（9.8港元）價格高逾一倍。

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美國農業部報告指，上周四中西部地區，每打大型A級白雞蛋的零售價介乎2.8美元至2.89美元，較上月的1.25美元高逾一倍。

為農業綜合企業提供金融服務的Cobank首席蛋白質行業分析師Brian Earnest指，中西部地區蛋價為全國基準。當地每打A級白蛋一般的平均售價介乎0.7美元（5.5港元）至1.1美元（8.6港元），即使於雞蛋需求旺盛的復活節前後，每打雞蛋價格最多為2美元，同樣遠低於上周四水平。

艾奧瓦州（Iowa）為美國主要雞蛋產地，該州農業部通訊主任卡森 (Chloe Carson) 指，當地有超過10多個養雞場受禽流感影響，包括3個產蛋設施。州內有5,600萬隻母雞，但因禽流感疫情有1,120萬隻遭撲殺。

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Earnest稱，雞蛋批發價飆升，不代表零售商會將額外成本轉嫁給消費者。不過他預料今年夏季蛋價最少仍會升3至4成；整體急凍雞蛋存量在爆發禽流感時已顯著下降，美國下半年或出現雞蛋短缺。

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責任編輯：郭麗明