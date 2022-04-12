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【置業故事】家庭客兩招打動業主減價　曉峰園三房低估價9%沽

股樓投資 16:21 2022/04/12

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雖然近期二手樓市有復甦之勢，但仍見低市價成交。中原地產李子清說，青衣曉峰園新近錄得一宗低銀行估價成交，成交單位為3座中層A室，實用面積773平方呎，三房套間隔，望山景，今年3月中放盤，當時叫價980萬元，終以918萬元易手，實用呎價約11,876元，較銀行估價約1,008萬元低90萬元，即約9%。 

李子清表示，買家為用家，為了讓子女可以每人有一個房間，故換樓買三房單位，並於睇樓當日帶備訂金支票，以示誠意。業主見買家特意留在屋苑附近等候，而且帶票睇樓，覺得對方態度誠懇，其後亦一口答應減價，火速成交。    

資料顯示，原業主於2004年以283萬元買入單位，即使單位以低於銀行估價出售，帳面仍獲利635萬元， 單位期內升值2.2倍。 

同場加映【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【有相睇】MONTEREY連平台特色單位　二手呎價、成交價齊破頂　業主帳面仍蝕34.7萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 曉峰園 中原地產
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