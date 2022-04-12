【網民熱話】 被提攜升管理層後 母親經常提出加家用 港男感不耐煩竟以一句話成功打發

不少人在踏出社會後也會被要求交家用，並且隨著人工增加家用也要增多，然而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己自被公司升為管理層後，其母親經常有意無意地叫樓主多給家用，使樓主感到十分不耐煩，於是便出言「串」了母親，而母親聽了後竟低下頭離去了。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「樓主實在太型了。」，「升了管理層連「串」人也勁一些。」，也有人指，「真的是使人反駁不了。」，「 你媽於是立即轉身入房計多年的租金及膳食費。」。

另有網民指，「你做管理層做到要母親開口問你拿家用，你學人家當甚麼管理層？」，「要還多年的養育之恩。」。

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責任編輯：關海儀