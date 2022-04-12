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【職場熱話】 老闆有朋友到訪公司 打工仔準時下班遭捱批 更警告「下班也不能約人」

理財智慧 17:52 2022/04/12

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有人轉工是因為上一份工作不適合自己，也有人是因為想轉新環境，不知道你轉工的理由是甚麼呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在一公司工作了一年半，平日自己工作十分受氣，加班沒有錢，甚至連放假也要工作，可是樓主也強忍了下來，但直至早前發生了一件荒謬的事，才讓樓主決心辭職，並成功找到另一份滿意的工作。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆過了下班時間致電  公司沒人替他打印感不滿  翌日卻指員工早走  打工仔：完成工作準時下班有甚麼問題？【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「這些老闆的管理觀念真的十分過時。」，「竟然能捱到年半，你的忍耐力真是太好了。」，另有網民指，「 連星期日放假也當成理所當然要工作，真的太過分。」。

另有網民指，「 早走早著，最好便開公司名」，「恭喜你能捱到有開心的日子，值得開心。」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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責任編輯：關海儀

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