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【樓市熱話】27歲港男月入4萬 每月繳1萬家用 猶豫租樓還是買樓

理財智慧 17:55 2022/04/12

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不少人在工作數年有穩定的收入後，也會考慮買樓或租樓，以享有自己的空間，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時月入4萬，而儲蓄約有80萬，雖然在家能擁有屬於自己的房間，但仍感空間不大，於是他考慮搬出去住，但不知道該買樓還是租樓好，而若租屋則預算只有1萬以下，於是他向網民詢問意見。

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同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 我月入多你2000，現時正租8000元的樓。」，「儲多一些錢買樓吧！」，另有網民指，「 租樓是消費來的，給錢去買空間，花了便沒有，若想省錢可以考慮與人夾租。」。

另有網民指，「若要搬出去則一定要預不能儲這麼多錢。」，「 你與家人商量能否在搬出去後交少一些家用吧！」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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責任編輯：關海儀

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