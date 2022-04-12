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【新股IPO】凌雄科技擬來港上市集資最多23.4億　京東騰訊持股

股樓投資 16:03 2022/04/12

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凌雄科技日前已遞交來港上市申請，據了解，公司是次計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億元），海通國際為獨家保薦人。根據初步招股文件顯示，京東合共持股13.22%，騰訊（00700）持股1.88%，聯想集團（00992）持股0.9%。

【新股IPO】王石71歲再創業 發起SPAC深石收購 專注綠色技術及環保消費品【見下頁】

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

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同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

按2021年收入計，凌雄科技是中國最大的企業級DaaS（設備即服務）供應商，並且是中國首家打造數字化、多場景及閉環DaaS業務模式的公司。凌雄科技去年全年收入達13.3億元人民幣，按年增長30.2%，期內毛利達1.93億元人民幣，按年增長31.5%；全年歸屬股東應佔虧損接近4.49億元人民幣，按年擴大1.53倍。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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