▲ 【AAPL】天風郭明錤：封城影響蘋果第二大iPhone組裝廠 和碩上海及昆山廠停工、最快要到4月底才復工

天風國際證券分析師郭明錤在Twitter上發文表示，上海疫情持續及封城影響下，蘋果 (美：AAPL) iPhone第二大組裝廠和碩（Pegatron）在上海和崑山廠的組裝已經停運，在最樂觀情況下，可能要等到4月底或5月初才能復工。而最大的iPhone代工商鴻海在中國子公司富士康則沒有受到影響，可以填補部分的短期供應缺口。

郭明錤指，由於富士康未受到影響，可維持正常運作，而隨着和碩逐步恢復營運的情況下，封城對iPhone供應的影響將會是短暫和有限的。

他續指，新冠疫情發展難以預測，相信蘋果管理層具有最佳的供應鏈管理，以及與中國政府良好關係，故可洞低封城對其供應的影響。不過，若封鎖持續時間越長，可能會進一步影響消費者信心，並對今年下半年蘋果等的電子產品出貨量產生不利影響。

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編輯：姚卓然