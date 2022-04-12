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美電商Etsy賣家罷市一周 抗議大幅加手續費

環球社會熱點 14:56 2022/04/12

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新冠肺炎疫情帶動多個網購平台生意，而外國手工藝品網購平台Etsy早前宣布，將大幅提高平台交易手續費約3成。數千名Etsy賣家對此不滿，決定罷工一周抗議，期間商舖將會改為休假模式。發起罷工的賣家批評Etsy事前並無和賣家商量，要求Etsy停止將經營成本轉嫁給賣家。

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Etsy以銷售獨特手工藝品聞名，平台行政總裁Josh Silverman2月下旬宣布增加平台交易手續費。他透露過去兩年，活躍賣家的銷售額較2019年平均增加23%，平台在2021年全球範圍內更有逾9,000萬名活躍賣家。

他指Etsy計劃在營銷、賣家工具及提升顧客體驗方面進行重大投資，以繼續實現巨大增長。他宣布Etsy在4月11日起，將原本為5%的手續費上調至6.5%，差距為1.5個百分點。因此，手續費增幅達到30%。

Etsy其中一名賣家Kristi Cassidy在網上發起請願，敦促Etsy取消大幅增加手續費的政策，目前已獲得近5萬人聯署支持。根據請願書，參與罷工的店主從周一（11日）、即平台加價首日起，開始將商店調校至休假模式一周至18日。

該設定屬臨時設置，允許用戶暫停營運商店一段時間。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，有數千名Etsy賣家參與罷工。

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請願書亦列出其他要求，包括取消加價將費用轉嫁賣家、制定打擊銷售非自己設計、大量生產商品的經銷商店舖、結束Etsy對賣家評分的明星賣家計劃等。

參與罷工行動的店主Mattie Boyd表示，請願書中的簽名中約1.85萬人是支持罷工的賣家。許多賣家認為Etsy並未提供一個公平方式，允許賣家針對加價決定提供反饋意見。

雖然請願書中的其他要求屬於醞釀一段時間的問題，但手續費增加明顯成為今次罷工的導火線。他鼓勵平台賣家盡力參與罷工，亦明白部分賣家或未能罷工足一周，賣家組成的聯盟正用Reddit及Instagram等平台團結起來。

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責任編輯：李俊儀

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