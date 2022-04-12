信義能源逾25億人幣 向信義光能收購4個發電場

太陽能玻璃生產商信義光能（00968）和旗下發電站營運商信義能源（03868）公布，信義能源向信義光能交付認購權通知（三），信義能源行使認購期權，估計認購價為25.6億元人民幣即約31.5億元，收購4個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為650兆瓦。至3時，信義光能報13.54元上升0.5%，信義能源上升1.6%報4.43元。

【農行1288】三農戰略提振未來業績 農行目標看升三成 詳情請看【下一頁】

信義能源指，所購項目資產於今年首兩個月純利約230萬元人民幣，截至2月底資產淨值4,700萬元人民幣，信義能源認為，向信義光能持續取得已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，將符合其及股東利益。信義能源以其內部資源及╱或可用銀行融資撥付。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

信義光能則指，持有該批項目的公司續為其非全資附屬公司，而根據最新估計認購價，將確認應佔權益增長淨額約2.39億元人幣，出售所得款項預期將用於拓充太陽能玻璃產能、開發及建設太陽能發電場項目以及作為一般營運資金。

同場加映 【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機