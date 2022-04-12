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信義能源逾25億人幣 向信義光能收購4個發電場

股樓投資 15:21 2022/04/12

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太陽能玻璃生產商信義光能（00968）和旗下發電站營運商信義能源（03868）公布，信義能源向信義光能交付認購權通知（三），信義能源行使認購期權，估計認購價為25.6億元人民幣即約31.5億元，收購4個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為650兆瓦。至3時，信義光能報13.54元上升0.5%，信義能源上升1.6%報4.43元。

【農行1288】三農戰略提振未來業績 農行目標看升三成   詳情請看【下一頁

信義能源指，所購項目資產於今年首兩個月純利約230萬元人民幣，截至2月底資產淨值4,700萬元人民幣，信義能源認為，向信義光能持續取得已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，將符合其及股東利益。信義能源以其內部資源及╱或可用銀行融資撥付。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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信義光能則指，持有該批項目的公司續為其非全資附屬公司，而根據最新估計認購價，將確認應佔權益增長淨額約2.39億元人幣，出售所得款項預期將用於拓充太陽能玻璃產能、開發及建設太陽能發電場項目以及作為一般營運資金。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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