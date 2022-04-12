【第五波疫情】港鐵周五起加密班次、每周增5200班車　鐵路服務回復至1月第五波疫情爆發前水平

▲ 【第五波疫情】港鐵周五起加密班次、每周增5200班車 鐡路服務回復至1月第五波疫情爆發前水平

隨着第五波疫情緩和，政府逐步恢復正常公共服務以及學校恢復面授課堂等，港鐵 （00066） 公布，將由4月15日（星期五）起逐步加強9條鐵路綫、輕鐵及港鐵巴士的服務，每周將合共增加約5200班車，港鐵重鐵服務在繁忙時段的班次和大部分非繁忙時段的服務將回復至1月第五波疫情爆發前的水平。

九條鐵路綫 （將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫、東鐵綫及迪士尼綫）、輕鐵和港鐵巴士將由4月15日（星期五）起加強周末及公眾假期的列車服務，並由4月19日起加密平日繁忙及非繁忙時段的班次。其中，輕鐵會行駛更多雙卡車輛增加載客量。另外，東鐵綫將於4月25日 （星期一）及4月30日（星期六）進一步加密列車班次。

文憑試期間早上6至7時加密班次

另外，港鐵為方便考生提早出門參加中學文憑試，8條鐵路綫 （將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫及東鐵綫） 在4月22日至5月14日期間的考試日，將於早上約6時至7時增加額外班次。

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