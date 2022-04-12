【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能

▲ 為協助元宇宙（Metaverse）的創作者能夠自給自足，Meta於昨（11日）表示，已開始在Horizon Worlds上測試新功能，允許用戶在平台中進行虛擬交易。（官方圖片）

Meta自去年12月推出虛擬實境（VR）平台Horizon Worlds，用戶數就持續增長，現時每月活躍用戶數更有30萬以上。為協助元宇宙（Metaverse）的創作者能夠自給自足，Meta於昨（11日）表示，已開始在Horizon Worlds上測試新功能，允許用戶在平台中進行虛擬交易。

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據外媒The Verge報道，Meta現正測試Horizon Worlds的虛擬交易功能，將平台打造成一個可獲利的生態體系，以支撐創作者的生計。用戶可以在平台中進行交易，時尚商品、遊戲點數等虛擬物件或服務，都可以在平台中直接進行買賣，而Meta會從中抽成25%。為方便用戶使用新功能，用戶必須配戴VR頭戴裝置才能進行虛擬交易。

官方表示，新功能目前只會開放部分創作者使用，待測試完成後才會公開讓所有用戶參與創作。同時為保障消費者權益，Meta也會查核這些產品是否與描述功能一致。為鼓勵創作者踴躍使用，Meta除提供「創作者獎金」外，亦會跟銷售等表現提供創作者額外獎金。

但值得留意的是，目前Horizon Worlds的付費虛擬物件仍未支援跨世界使用，付費物件只能在其虛擬實境平台使用。

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責任編輯：黃顯晴

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