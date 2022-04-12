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【生力啤】生力啤廣州子企破產被拒

股市 14:04 2022/04/12

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【生力啤】生力啤廣州子企破產被拒

香港生力啤 （00236） 公告，旗下廣州生力啤酒去年11月營業期屆滿後成立清算組，今年初確認廣州生力啤酒資不抵債，且無法與債權人和解，繼而申請破產，惟最新被中國廣州市中級人民法院拒絕廣州生力啤酒破產申請。

法院指，即使廣州生力啤酒清算組提交清算審計報告等文件，但清算組尚未確認和核查債權，也未調查及處理廣州生力前員工申請的住房補貼，裁定廣州生力申請破產的證據不足。

生力啤表明，據其中國法律顧問意見，清算組已遵守內地《企業破產法》要求，反認為廣州中級人民法院理由不正，正尋求下一步法律意見。

生力啤續指，廣州生力破產申請被拒絕將不會對公司的綜合財務報表產生重大影響。生力啤今日股份未有成交，最新市值3.18億元。

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港股 香港生力啤酒（00236） 啤酒 廣州

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