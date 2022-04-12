拜登莫迪視像會晤 美稱增購俄石油不符印度利益

美國總統拜登周一（11日）與印度總理莫迪以視像形式會晤，就對俄能源禁運向印度施壓。拜登在會上表示美國政府可協助印度實現石油進口多元化，但強調印度如繼續增購俄羅斯石油並不符合印度利益。

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自俄羅斯2月底向烏克蘭發動戰爭以來，俄羅斯將石油打折出售，印度已購買最少1,300萬桶俄羅斯原油。

拜登（Joe Biden）與莫迪（Narendra Modi）的視像會晤長約1小時，美方官員形容兩人的對話親切及坦率。

拜登在會上向莫迪明確表示，美國政府不希望看到印度大幅增加從俄羅斯進口的能源，又表明大幅增加俄羅斯能源進口不符合印度利益。

拜登更直接表示，印度不會因為依賴俄羅斯能源而能夠提升其世界地位。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）沒有透露，印度是否有在能源進口方面作出任何承諾。

印度外長Subrahmanyam Jaishankar同日稍後於記者會上反駁美方言論，指外界應該將焦點放在歐洲而非印度，更稱印度本月的俄羅斯能源總採購量可能比歐洲一個下午的採購量更少。

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莫迪表示，烏克蘭布查鎮（Buvha）有平民被殺的消息令人擔憂，稱印度立即作出譴責並要求對事件展開獨立調查。

他更指最近與俄羅斯對話時，曾建議俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行直接會談。

美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）近期訪問印度，他早前表示美國不會為印度從俄羅斯進口能源設置任何紅線，但稱美國不希望看到印度迅速加快採購俄羅斯能源。

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責任編輯：鄭錦玲