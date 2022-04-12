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【YouTube】睽違兩年！　YouTube將直播Coachella音樂節

科技 15:30 2022/04/12

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Coachella 2022終於回歸，YouTube亦將在4月接下來的兩個週末進行直播。(Coachella YouTube截圖）

Coachella為全球最大的音樂節之一，惟因新冠疫情關係，已經停辦兩年。Coachella 2022終於回歸，YouTube亦將在4月接下來的兩個週末進行直播。

第一個週末的直播將從太平洋時間15日下午4時，即香港時間16日早上7時開始，一直持續到星期一晚上，當中包括重播。觀眾可以透過桌上電腦設備、移動設備、電視、YouTube Music應用程式觀看或收聽Coachella頻道。

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至於第二個週末的直播，被稱為「Coachella策劃的直播」（Coachella Curated livestream)，將會深入了解當今最振奮人心的藝人故事，包括安可表演（Encore）、迷你紀錄片等節目，更多資訊仍有待官方公布。

將可購買Bil​​lie Eilish訂製商品

YouTube更首次在Coachella直播啟用實時聊天功能，為觀眾提供最新的行程資訊。而YouTube購物將首次為虛擬觀眾提供無需離開直播即可購買獨家商品的機會。表演者Bil​​lie Eilish、BROCKHAMPTON和Flume的訂製商品將於16日（六）發售，觀眾屆時可以直接在直播觀看頁面上購買。

【個人電腦】PC銷售熱潮結束？　全球PC出貨量首季料跌7.3%   

另外，YouTube亦透過YouTube Shorts，發布問題「如果你贏得兩張終身Coachella通行證，誰會是你的夢想+1？」，讓觀眾透過創作Shorts影片並且回答問題，就有機會贏取NFT形式的終身Coachella通行證。

【Netflix】Netflix推「Two Thumbs Up」按鈕　籲用戶表達強烈喜愛

責任編輯：吳嘉雯

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