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【市場調查】今年首季全球PC出貨量劇跌7.3% Chromebook出貨量急降成主因

環球政經 15:50 2022/04/12

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市場調查機構Gartner發表報告，指出今年第一季全球個人電腦（PC）出貨量總計為7,750萬部，相比去年同的8,359萬。下降幅度達7.3%，當中Chromebook銷量急劇下降，是整體PC市場下滑的主要原因。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

Gartner表示在美國教育市場需求的推動下，Chromebook在2020年和2021年初出現前所未有的激增後，Chromebook的增長已經放緩。Gartner指對於PC和Chromebook市場來說，實現增長充滿挑戰，因為去年同期PC市場創下了數十年來的最高增長。

如果不將Chromebook包括在內，全球PC市場相比同期增長3.3%。除Chromebook銷售疲弱外，消費者需求放緩也導致市場下滑，但由於混合工作模式與重返辦公室，創造了對桌面設備的需求，商用PC在2022年首季度實現了增長。

2022年首季全球PC市場前三大廠商保持不變，聯想以23.6%的市場佔有率，保持出貨量首名的位置。聯想和惠普都在首季明顯受到Chromebook銷量下滑的影響。聯想受到美國Chromebook銷售放緩的影響，但其在拉丁美洲和亞太地區的增長減緩了下降幅度。惠普近年優先發展Chromebook，但在去年下半年減少聚焦於Chromebook，導致今年首季整體出貨量大幅下降。

儘管面對晶片短缺，但戴爾的首季出貨量相比同期實現了增長，並已經戴爾連續的第6季增長，部分原因是戴爾在Chromebook和消費PC領域的市場佔有率相對較小。蘋果由於M1 Mac廣受歡迎，今年開始繼續保持增長，首季推出的高階機Mac Studio，推動了需要高運算能力的用戶的銷售數字。

【大行報告】對港股審慎樂觀  最看好3類板塊  瑞銀列出8隻愛股最新目標價【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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