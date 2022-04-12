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【大灣區航空】黃楚標旗下東海航空傳4月延遲支薪　3月「基本停飛」

Hot Talk 13:29 2022/04/12

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與大灣區航空同由黃楚標投資的東海航空傳出4月須延遲支薪

深圳商人黃楚標在港籌備大灣區航空，並在2月獲得香港空運牌照局發牌，惟同由黃楚標創立的東海航空，傳出需要延遲支薪。據內地自媒體引述東海航空通告，因應內地疫情持續，東海航空航班量不及正常月份20%，原應於上月和4月8日發放的工資、小時費、補貼等，須改在本周發放。

據流傳的通告截圖，東海航空和全體員工通知，公司經營壓力巨大，現金流緊張，正積極落實銀行貸款項目，強調目前進展順利，會在收到銀行放款後第一時間發放到員工手中。

深圳封城防疫　東海航空向官媒稱：3月基本停飛

本報昨日向東海集團查詢消息真偽，暫未獲覆。本報亦現正向大灣區航空有否類似安排，暫待回應。

東海航空總部設於深圳，因應3月初一度因疫情「封城」防疫。據內地官媒4月2日報道，深圳市暫緩企業繳付社會保險費，東海航空陳經理指出，安排可為公司每月省近350萬元人民幣，形容：

整個3月期間基本屬於停飛狀態，旗下2000多名員工需要保障。

大灣區航空率先大曬空姐制服，可見【下一頁】

大灣區航空料年內收3架737-800　

在香港，由黃楚標出任主席的大灣區航空2月獲發牌後，3月中公布，第二架波音737-800飛機已抵達香港，並轉為香港註冊，是去年9月接收首架飛機後，半年來再有飛機抵港，並預計年內將有第3架飛機加入大灣區航空機隊。

據公司網站資料，大灣區航空已申請104個航點或/ 航站，計劃以三架波音737-800型號飛機開始營運。料2026年擴張機隊至超過30架飛機。

以香港為總部的航空公司中，國泰航空、HKExpress、香港航空，窄體機隊都以空中巴士型號為主，大灣區航空是唯一以波音窄體機營運的本地客運航空公司。

波音737-800客機屬最新737MAX前一代系列機型，運行多年安全紀錄良好，惟東方航空 （00670） 3月墜機事件中，失事機型正屬737-800。

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