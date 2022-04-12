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【烏克蘭戰爭】世貿料拖累全球經濟增長 貿易增長減近半

環球政治 13:49 2022/04/12

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俄烏戰爭爆發後，影響全球糧食供應鏈，對全球經濟造成沉重打擊。世界貿易組織周一（11日）預計，俄烏戰爭可能拖累全球各地的國內生產總值（GDP）增長，預計今年全球貿易增長幾乎減半。

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世貿（WTO）周一表示，雖然俄羅斯與烏克蘭在全球貿易及產出所佔份額較少，但兩國是全球能源及糧食重要供應國，戰爭勢必嚴重打擊環球經濟。

世貿利用全球經濟模擬模型，預測俄烏戰爭會使全球各國GDP增長下降0.7至1.3個百分點、估計今年全球GDP增長介乎3.1%至3.7%之間。世貿更預料全球今年貿易增長會較去年10月預測的4.7%大減幾乎一半，下調預測至2.4至3%。

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個別地區受戰爭影響較大，世貿報告指歐洲是俄羅斯與烏克蘭商品出口的主要目的地，因此歐洲或受到最嚴重經濟影響。而俄烏減少穀物及其他糧食出口量，將推高農產品價格，對貧窮地區糧食安全產生負面影響。

報告稱，全球需承受俄烏戰爭所帶來的能源及食物價格上升，兩國出口貿易量驟減的後果。

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責任編輯：郭麗明

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