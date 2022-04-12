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【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案

環球社會熱點 13:25 2022/04/12

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新冠肺炎Omicron變種廣泛傳播，世界各地相繼錄得Omicron亞變種確診個案。日本宣布境內首錄Omicron亞變種XE確診個案，患者由美國飛抵日本，未出現病徵。南韓亦宣布錄得首宗XL亞變種感染個案，透露患者已完成3劑新冠疫苗接種，亦未出現病徵。

世衛將Omicron亞變種BA.4及BA.5 納入監察名單 【下一頁】

日本厚生勞動省周一（11日）宣布，在機場例行檢查中首次發現亞變種XE確診個案。當局指患者是1名年逾30歲的女性，上月26日從美國飛抵成田機場，但無透露其國籍。當局指她未出現病徵，已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，其入境檢測結果呈陽性。而當局為其樣本進行基因測序後，發現該名女子感染XE毒株。

XE毒株是Omicron亞變種BA.1及BA.2的混合體，世界衛生組織（WHO）初步數據顯示，XE傳播能力是BA.2的1.1倍，但強調仍須更多證據證實。

英國截至4月5日，已錄得約1,100宗XE感染個案。日本專家建議當局應密切留意XE等其他變種，指XE的傳播率肯定高於BA.1或 BA.2，很可能取替目前變種成為主流毒株。

英研究：打3針疫苗縮短Omicron症狀持續期 短感冒一半 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周二（12日）宣布，國內首次錄得XL毒株確診個案。南韓當局透露患者於上月23日確診，已接種新冠疫苗加強劑，屬無症狀患者。南韓防疫部門正在進行流行病學調查。

XL毒株屬目前發現的17種重組毒株之一，由亞變種BA.1及BA.2重組而成，目前尚未有關於該毒株傳播特點的詳細資訊。

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局（立即收看）

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責任編輯：李俊儀

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