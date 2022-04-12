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【蘋果動向】蘋果擬推自家遊戲手掣　iPhone、iPad都用到！

科技 13:52 2022/04/12

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最近有消息指，蘋果日前為自家遊戲手掣申請歐洲新專利，針對iPhone和iPad推出3款遊戲手掣與配件，讓iPhone秒變遊戲機。（官方圖片）

蘋果自從推出雲端遊戲服務Apple Arcade後，便逐步地擴增其遊戲內容，望能在遊戲市場中占一席之地。最近有消息指，蘋果日前為自家遊戲手掣申請歐洲新專利，針對iPhone和iPad推出3款遊戲手掣與配件，讓iPhone秒變遊戲機。

【蘋果爭議】蘋果Studio Display爆災情　iOS​​升級失敗需回廠維修

【蘋果動向】蘋果印度生產iPhone 13　推動產品供應鏈多元化

據外媒Patently Apple報道，蘋果共推出三款遊戲手掣設計圖。第一款類似任天堂Switch Joy-Con的遊戲手掣，手掣能夠固定在裝置的左右兩側，將iPhone或iPad屏幕當成遊戲主機，變成類似Switch的運作模式。

第二款設計則是多了一個輔助屏幕，外型類似是任天堂3DS設計。蘋果專利說明提到，其產品可以顯示遊戲角色健康狀態資訊，同時可接收朋友、家人的FaceTime通話通知，輔助屏幕亦方便用戶回覆訊息或電子郵件。

最後一款就看似是常見的傳統主機設計，外型與任天堂Switch Pro手掣相似，可透過藍牙與iPhone、iPad或Apple TV等蘋果產品使用。裝置除了可啟用遊戲模式外，還可在用戶玩遊戲的同時收聽電話。

據悉，現時美國專利商標局及歐洲專利局已向蘋果授權與遊戲手掣相關的專利。專利表明該項目仍處於試驗階段，但對於蘋果是否確定會量產推出仍是未知之數。

【iOS 16】傳將維持原有介面風格　蘋果iOS 16會有哪些改進？

責任編輯：黃顯晴

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