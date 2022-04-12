  • 27°C
香港時間 : 2022412日 (二) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】渣打料今年可持續發展掛鈎債券增長52%至1.7萬億美元　香港去年可持續債發行逾205億元

Hot Talk 12:36 2022/04/12

分享：

分享：

渣打《可持續發展債務市場–繼續飆升》報告預測，全球綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎（Green， Social， Sustainability and Sustainability-linked，GSSS）債券今年料增長52%至1.7萬億美元，佔全球總債券發行18%，較2021年的約11%和2020年的7%為高，預期GSSS債券發行將在未來幾年持續快速增長，2025年達4.2萬億美元。

可持續發展債2017至2020年每年平均增長率53%

報告指，2021年是可持續發展債務市場的分水嶺，可持績發展債券和貸款發行增加超過一倍至1.6萬億美元，遠高於此前幾年，2017至2020年每年平均增長率53%。去年發行的可持續發展債券達1.1萬億美元，超過之前三年的總和；可持續發展貸款市場亦見強勁增長，由2020年的2,140億美元，升至去年的5,170億美元。

以地區來計，歐洲、中東和非洲地區（包括西歐）在供應量方面繼續領先，但全球總發行量佔比則下降至46%，因亞洲（21%）和美洲（24%）的供應強勁增長。

去年中國可持續發展債發行增4倍

中國於2020年9月宣佈目標在2060年或之前達到碳中和後，去年中國可持續發展債務發行達1,100億美元，是2020年（約224.5億美元）的5倍。香港亦錄得爆發性增長，由2020年的48.6億美元，增加3.2倍至2021年的205.6億美元。

渣打可持續金融亞洲區主管黃翠芝指，渣打計劃在2021年至2030年期間推動3,000億美元綠色和轉型融資，香港的可持續發展債務發行由2017年的7.7億美元增加至去年的205.6億美元，顯示香港可持續金融市場的巨大機遇。

晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

相關文章：【可持續發展】星展香港與華潤微電子簽訂10億元的三年期雙邊貸款　與ESG掛鈎

相關文章：【可持續發展】美銀去年籌集並撥款約2500億美元開展可持續金融業務　金額創新高

相關文章：【ESG】中銀香港推新一期企業綠色定存　最低存款額100萬港元、人民幣或10萬美元

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 碳中和 債券 中國 香港

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌152點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介京能清潔能源、中交建、中銀香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】內地恢復批遊戲版號　騰訊ADR高港4.1%　夜期升298點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地恢復批遊戲版號　騰訊ADR高港4.1%　夜期升298點（不斷更新）
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
美國聯儲局加息4厘？教你睇一個指標預測加息步伐
美國聯儲局加息4厘？教你睇一個指標預測加息步伐
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【美股期貨】道指期貨續跌152點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌152點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款