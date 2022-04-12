【可持續發展】渣打料今年可持續發展掛鈎債券增長52%至1.7萬億美元　香港去年可持續債發行逾205億元

渣打《可持續發展債務市場–繼續飆升》報告預測，全球綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎（Green， Social， Sustainability and Sustainability-linked，GSSS）債券今年料增長52%至1.7萬億美元，佔全球總債券發行18%，較2021年的約11%和2020年的7%為高，預期GSSS債券發行將在未來幾年持續快速增長，2025年達4.2萬億美元。

可持續發展債2017至2020年每年平均增長率53%

報告指，2021年是可持續發展債務市場的分水嶺，可持績發展債券和貸款發行增加超過一倍至1.6萬億美元，遠高於此前幾年，2017至2020年每年平均增長率53%。去年發行的可持續發展債券達1.1萬億美元，超過之前三年的總和；可持續發展貸款市場亦見強勁增長，由2020年的2,140億美元，升至去年的5,170億美元。

以地區來計，歐洲、中東和非洲地區（包括西歐）在供應量方面繼續領先，但全球總發行量佔比則下降至46%，因亞洲（21%）和美洲（24%）的供應強勁增長。

去年中國可持續發展債發行增4倍

中國於2020年9月宣佈目標在2060年或之前達到碳中和後，去年中國可持續發展債務發行達1,100億美元，是2020年（約224.5億美元）的5倍。香港亦錄得爆發性增長，由2020年的48.6億美元，增加3.2倍至2021年的205.6億美元。

渣打可持續金融亞洲區主管黃翠芝指，渣打計劃在2021年至2030年期間推動3,000億美元綠色和轉型融資，香港的可持續發展債務發行由2017年的7.7億美元增加至去年的205.6億美元，顯示香港可持續金融市場的巨大機遇。

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