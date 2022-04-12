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【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械

科技 14:15 2022/04/12

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美國拜登政府決定採取新措施，來限制3D打印槍械。（Defense Distributed官網圖片）

美國的槍械問題嚴重，經常出現大規模槍擊案，而隨著3D打印愈來愈普及，甚至有人透過3D打印，生產殺傷力高的槍械。有見及此，美國拜登政府決定採取新措施，來限制3D打印槍械。

美國司法部發布一項規例，包括多項限制銷售無生產編號、無法追查來源的「幽靈槍」措施，經銷商和槍械製造商不能將任何未標記的槍械，包括3D打印槍械出售給顧客。

【個人電腦】PC銷售熱潮結束？　全球PC出貨量首季料跌7.3%   

事實上，美國政府一直就3D打印槍械議題周旋。特朗普政府與生產3D打印槍械的「分散式防禦組織」（Defense Distributed）曾經達成和解，允許該組織使用3D打印的自製武器。當時美國多個州份就違反憲法起訴特朗普政府，尋求推翻該和解協議。法院裁定，「國防分佈式解決方案」違反了程序法（procedural law）後，特朗普政府試圖將監管移交至商務部（Commerce Department），使其難以對3D打印槍械實施實質性的限制。

【Netflix】Netflix推「Two Thumbs Up」按鈕　籲用戶表達強烈喜愛

拜登政府視3D打印槍械為重大威脅，並且進行的嚴厲監管，顯示了美國政府立場的重大轉變。雖然立法未能阻止個人或黑市經營者製造和交易3D 打印槍械，但可以阻止持牌經銷商售賣這些槍械，保障當地市民的人身安全。

【元宇宙】Sony、樂高投資156億港元　推動Epic Games元宇宙計劃

責任編輯：吳嘉雯

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