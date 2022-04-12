【三星更新】三星升級Expert RAW相機應用程式　改善弱光對焦

▲ Expert RAW是一款相機應用程式，能使用手機的HDR對照片進行後期處理。（三星官網截圖）

三星（Samsung）去年為Galaxy S21 Ultra發布了Expert RAW應用程式，方便用戶用手機鏡頭拍攝更好的照片，以及改善編輯照片質素。三星最近發更新，改善Expert RAW的弱光對焦性能（low-light performance）。

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Expert RAW是一款相機應用程式，能使用手機的HDR對照片進行後期處理，並在儲存多幀RAW文件的同時，保存一個普通的JPEG副本。而且，還與Adobe Lightroom進行了深度整合，允許用戶通過一個快捷方式，按照自己的喜好編輯圖像。

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現僅支援S21 Ultra 或Galaxy S22系列手機

據《SamMobile》報道，Expert RAW的1.0.01更新版本，可在非常弱的光線背景下增強照片的清晰度。不過，現時就只有S21 Ultra或Galaxy S22系列手機支援該應用程式。至於Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Fold2、Galaxy Note20 Ultra和Galaxy S20 Ultra的用戶，則有望可在未來數個月內獲得Expert RAW。

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責任編輯：陳卓賢