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【烏克蘭戰爭】奧地利總理唔普京 指普京陷戰爭邏輯

環球政治 12:18 2022/04/12

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奧地利總理內哈默周一（11日）與俄羅斯總統普京會晤，成為俄烏戰爭以來首名與普京直接會面的歐盟國元首。內哈默會後形容與普京的會面艱難，稱普京陷入戰爭邏輯。他更表示對外交途徑化解俄烏戰爭感到悲觀。

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內哈默（Karl Nehammer）上周六（9日）到訪烏克蘭基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面後，周一訪問莫斯科與普京（Vladimir Putin）會晤。

會晤長約75分鐘，俄媒指今次會議在普京位於莫斯科郊區的Novo-Ogaryovo官邸舉行，並應奧地利要求以閉門形式進行。

內哈默於會晤後發表聲明，形容這次並非一次友好的訪問。他表示自己剛由烏克蘭前往莫斯科，稱他親眼目睹俄羅斯發動戰爭造成了難以估計的痛苦。

他形容普京已深深陷入戰爭邏輯（logic of war），更向記者表示如果對方問他對外交途徑化解俄烏戰爭感到樂觀還是悲觀，他感到頗為悲觀。

內哈默形容和平談判總是非常耗時，而如果依賴軍事邏輯的話，人們無需花費太多時間就可直接投入戰爭。

烏克蘭馬里烏波爾被圍困 市長稱過萬人死 【下一頁】

他表示與普京進行了直接、公開和艱難的對話，包括提到了俄軍被指屠殺平民的布查鎮（Buvha）和其他地區的嚴重戰爭罪行，並強調必須將所有肇事者繩之以法。

外媒引述一名奧地利官員指，內哈默在會上曾經提出澤連斯基準備與普京面對面會晤，但普京無視這項提議，沒有給予任何答覆。

據這位官員指，普京似乎更有興趣繼續在土耳其伊斯坦堡進行談判。

內哈默又指他在會上向普京表示，只要仍有烏克蘭人民在俄羅斯持續進攻中喪生，西方會維持甚至加強對俄羅斯的制裁。

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責任編輯：鄭錦玲

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