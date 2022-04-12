▲ 【大行看法】宏利投資管理：內地清零政策的經濟成本上漲 預期A股的表現領先H股

內地疫情反彈，宏利投資管理認為，中國會否或何時放棄清零政策措施，仍然是當地經濟面對的主要不明朗因素，而清零政策的經濟成本上漲，將持續削弱經濟再平衡和聚焦消費拉動型增長的進度，相信在當局確信能應對相關醫療開支前，試驗性經濟重啟的範圍可能有限，雖然中國整體疫苗接種率高，但超過40%的80歲或以卜居民仍未接種疫苗。

宏利指，中國股票的投資氣氛仍然利淡，主要由於監管風險偏高，以及MSCI中國指數的成份股結構，使投資者憂慮中國股票對沖滯脹風險的作用有限，預期A股的表現領先H股，因A股面對干預風險的可能性相對較低，而且更有可能受惠於本土經濟刺激措施。

宏利：中國扶持政策仍然溫和且並不足夠

不過，鑑於債務水平高企、人口結構帶來嚴峻挑戰，以及環球經濟環境日益趨向零和（zero-sum），對中國的中長期經濟增長前景維持審慎態度，而且相對之前的寬鬆周期，扶持政策仍然溫和且並不足夠，尤其是考慮到當前經濟面對強大阻力。

宏利稱，4月和5月對內地房地產業來說是關鍵時期，在經歷過去6個月遜於預期的持續跌勢後，房屋銷售反彈將在短期內令行業稍作喘息。

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局

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