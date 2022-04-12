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【石Sir午市閒談】今日推介京能清潔能源、中交建、中銀香港

股市 12:34 2022/04/12

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恒生指數中午收報21102點，跌106點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介京能清潔能源 （00579） 、中交建 （01800） 、中銀香港 （02388） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：45 – 京能清潔能源 （00579） 企穩2.10元上始好

03：55 – 中交建 （01800） 4元區見支持

04：40 – 中銀香港 （02388） 30.5元阻力不輕

05：48 – 推介股表現記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

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