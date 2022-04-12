近期，美國聯儲局公布了關於加息及縮表的具體細節。首先，幾乎可以肯定聯儲局將在5月加息50個基點並同時啟動縮表。其次，關於縮表的規模，聯儲局官員普遍同意每月縮表上限合計950億美元且縮表規模可在3個月或更長時間內分階段調整至最高上限。這意味美聯儲縮表的節奏相比上一輪加息期間快了一倍。然而，聯儲局並未提及關於主動賣出國債的信息。主要原因是聯儲對當前金融市場流動性的緊張狀況感到擔憂，流動性緊張或將進一步會放大美國債市、股市和原油市場的深度惡化。最後，量（縮表）價（加息）組合將成聯儲未來抑制通脹的主要手段。但相比加息，縮表作為一種「數量」工具，將通過調整央行準備金存量的規模來配合加息政策影響市場流動性。因此，縮表對市場的影響不如加息的作用更為直接。這也是為什麼聯儲暗示如果通脹風險持續，未來50個基點的加息可能不止一次。

本次紀要聯儲局公布縮表規模每月上限為950億美元（600億美元國債和350億美元MBS），即每月縮表的最大步幅約為資產負債表規模的1.06%。縮表節奏比上一輪加息（2017年至2019年）快1倍，上次縮表每月上限減持規模為500億美元。因此，在基準情況下，我們預計本輪縮表將在2025年年中結束，縮表總規模將達到3.3萬億美元。

更快的縮表啟動原因有三：一是通脹壓力仍是當前市場最大風險。紀要中聯儲局再次表達了抗擊通脹的決心。同時，聯儲局將勞動力市場偏緊狀態與當前高通脹聯繫起來，暗示了工資-價格螺旋正在支持高通脹壓力（儘管此前聯儲一再表示當前工資價格螺旋跡象不明顯）。因此，更快的縮表配合更大幅度的加息勢在必行。二是當前聯儲縮表的條件比2017年更為成熟。吸取了上一輪加息中回購市場暴露出的流動性問題，本次聯儲局設立常備回購便利工具（SRF）將盡可能保證回購市場流動性充裕。三是從技術上看，當前聯儲局持有國債的加權平均久期相比17年更短。當前聯儲局持有5至10年及10年期以上國債規模佔總規模比重約41%，2017年縮表前這一佔比約60%。因此，本輪縮表預計也將相比上一輪更快。最後，紀要中聯儲局提及了銀行體系內對流動性需求的程度將決定何時停止縮表，這可能暗示了本次加息縮表過程中美國銀行體系的準備金規模將充分參考2019年回購市場流動性緊缺的狀況。