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【初入職場】畢業生求職技巧　為首次就業做好求職準備

商業 12:06 2022/04/12

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大學生畢業離開校園，意味著踏入社會工作，展開職業生涯。畢業後要找到理想的工作並不容易，首次求職或讓人感到沮喪或失去動力。據《studyinternational》報告指，應屆畢業生除先於招聘網站及工作社交平台建立個人求職資訊外，還可通過下列6種規劃，為第一份工作及面試做好準備。

【求職技巧】求職面試不如意？　6招助應徵增獲聘機會

1.擴大職業選擇：畢業生或只會專注大學時就讀學科尋找相關行業職位，而報告建議他們可嘗試更多工種，對其他職位保持開放態度，甚至嘗試專業技能轉移，探索不同行業。

2.首次就業心態轉移：求職是一條漫長的道路，報告強調，畢業生可能需花長時間來學習求職及面試技巧，宜先研究工作職能、公司類型、更新履歷表，在大學時期要花時間在學習上，而現時更要將時間用於尋找工作及後續跟進，求職及面試會成為踏進工作生涯的第一步。

3.了解薪酬趨勢：透過招聘網頁尋找及了解具興趣的職業薪酬範圍，畢業生可從職位述及簡介中，嘗試了解公司文化及自己對未來工作的願景。

4.準備面試：每次面試或會遇到措手不及的困境，報告表示，畢業生面試前需要預設好答案外，同時還需考慮突發的問題，如，為什麼聘用你？你能為公司提供甚麼貢獻？令僱主或人力資源人員在面試過程中感受到你對該工作的熱誠。

【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式

5.保持人際關係：剛進入社會工作，難以建立工作相關的人際網絡，可嘗試與同學、教授、老師及朋友聯絡，擴闊人脈圈子，或能在人際關係中獲得工作介紹及推薦的機會。另外，從過去的實習及兼職工作，也可增加日後的工作機會。

6.整理社交平台：個人社交媒體網絡也會影響面試求職機會，因為人力資源部門及僱主或會根據社交媒體理解你的個人形象甚至私生活，報告建議，求職面試前最好整理自己社交媒體上的言行，有助建立個人的社會形象。

責任編輯：向頌勤

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