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美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？

股市 19:54 2022/04/12

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美國3月CPI前瞻」（見下文）。其他包括：加息周期睇實3大條件揀美股朱晉民推介3隻油股＋1隻原油ETF偷步炒美股業績值博嗎？內地疫情對美股影響浮面？創科實業 （00669） Tesla（TSLA.US）阿里巴巴 （09988）騰訊 （00700）網易 （09999）中海油 （00883）恒指好淡分水嶺在哪？

*港股能否企穩兩萬二   基建股逆市上揚可吸納？重溫《開市追揸沽》*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

美股

港股

美國3月CPI（美國消費者物價指數）今日出爐，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周一為市場「打預防針」，表示預計3月（CPI）將會「異常高漲」，年末及明年才緩和。加息預期進一步升溫，美國股市及債市出現股債雙殺，美10年期債息高達2.8厘，續創逾3年高位，道指收市挫413點，CPI公布前夕，道指期貨續跌。美國聯儲局加息將先快後慢？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）分析指標及預測聯儲局加息步伐，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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