創科實業669股價一度破底 朱晉民：超額收益進入整固期 屬長遠發展中之震盪
股市 15:18 2022/04/12
焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「創科實業669破底要沽貨？」（見下文）。其他包括：Tesla（TSLA.US）、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、中海油 （00883） 、恒指好淡分水嶺在哪？
*港股能否企穩兩萬二 基建股逆市上揚可吸納？重溫《開市追揸沽》*→【按此-附time code】
一按即睇：（全日不斷更新）
- Tesla兩大績前憂慮 VS 三大業務憧憬
- 騰訊700 VS 網易9999哪隻更受惠遊戲版號復批？
- 騰訊700、網易9999獲批遊戲版號機會有多大？
- 阿里巴巴9988兩大睇淡原因
- 中海油883回A訂價不高、限制H股升幅？
- 恒指好淡分水嶺在哪？
創科實業 （00669） 股價逆市回軟，收市微跌0.363%，收報109.7元。創科實業股價今日一度跌1.7%，低見108.2元，創52周新低。創科實業股價弱勢，持貨要止蝕嗎？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）分析股價前景及策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）
欄名 : 3分鐘睇股
相關文章
最新專欄文章 更多
2022/04/08
2022/04/08
2022/04/08