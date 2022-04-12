創科實業669股價一度破底 朱晉民：超額收益進入整固期 屬長遠發展中之震盪

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「創科實業669破底要沽貨？」（見下文）。其他包括：Tesla（TSLA.US）、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、中海油 （00883） 、恒指好淡分水嶺在哪？

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創科實業 （00669） 股價逆市回軟，收市微跌0.363%，收報109.7元。創科實業股價今日一度跌1.7%，低見108.2元，創52周新低。創科實業股價弱勢，持貨要止蝕嗎？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）分析股價前景及策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）