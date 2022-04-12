▲ 【大行報告】受累中國封城 摩通：京東料首季純利大跌3成，次季表現更差、但目標價反升15%

中國疫情持續肆虐，多個城市先後封城，令經濟受挫，即使是網購平台亦未能倖免。摩通表示，京東 （09618） 首季和次季銷售表現較市場預計更差，並預計首季收入增長16%，經調整利潤為1.2%，純利按年下跌31%。

股價方面，京東半日升2.7%，報221.2元。

摩通表示，京東今年第2季收入增速較首季更差，而上半年的經調整盈利料會按年倒退，較該行預期的錄得盈利上升為差，全因一次性開支及封城的額外費用。再者，今年因物流困難和無農曆新年效應，京東未能透過其自營模式來增加市佔率。

從收入來看，中國封城地區佔達25%GDP，並導致消費情緒降溫，該行指，目前仍未可以量化第2季的財務損失，預料第2季已是最壞情況，估計第1、2季收入增長分別為16%及11%，下半年回復至15%的增長，而今、明年收入增長預測分別為14%及17%。

純利方面，雖然集團努力提升效率，但近期因要應付封城而要付出額外成本，如派員到偏遠地區及疫情嚴重地區，因此，預計經調整利潤率於第1、2季為1.2%和1.6%，分別按年跌0.8及0.2個百分點，而今、明年全年盈利料增16%和45%。

摩通予京東「減持」評級，但目標價反而由135元升至155元，升幅為14.8%。該行表示，雖然下調集團盈利預測，但是因應李克強總理支持經濟的言論，故由早前給了的16倍市盈率上調至20倍，與騰訊 （00700） 歷史市盈率相同。

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編輯:姚卓然