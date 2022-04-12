【農行1288】三農戰略提振未來業績 農行目標看升三成

國泰君安指，農業銀行（01288）去年淨利潤較同行業增速快。截至去年底，公司總資產 29.1萬億元（人民幣，下同），全年實現淨利潤2,419.4億元，較上年增11.8%。資產質量保持穩定，不良貸款率1.43%，比上年底下降0.14個百分點；撥備覆蓋率299.7%，比上年末上升33.53個百分點。資本充足水平得到改善，資本充足率17.1%，比上年底提升54個基點。

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今年中央一號文件工作部署，銀保監會辦公廳印發《關於2022年銀行業保險業服務全面推進鄉村振興重點工作的通知》。該《通知》圍繞金融服務全面推進鄉村振興重點工作，從確保涉農金融投入穩定增長、優化涉農金融供給體制機制、聚焦服務鄉村振興重點領域、提高新市民金融服務水平、增強保險功能作用、強化農村金融環境建設等方面提出具體工作舉措。

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該行指，農行積極貫徹落實國家鄉村振興戰略部署，加快產品創新和數字化轉型，推動縣域公司金融業務再上新台階。截至去年底，縣域公司類貸款餘額3.4萬億元，較去年底增加4,528億元，預計在一號文件之下，公司今年發放貸款額度將繼續加大。參考彭博平均目標價為3.936元，以現價計，有32%潛在升幅，推薦買入。

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記者：林衛