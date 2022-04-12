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【券商點睇】3月金融數據全面上升 中長貸款弱政策須加碼

股樓投資 12:01 2022/04/12

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中國人民銀行日前公布最新金融數據，勝市場預期。截至3月底，社融存量為325.64萬億元（人民幣，下同），按年增10.6%；社融新增4.65萬億元，較上年同期增多1.29萬億元。同期，廣義貨幣供應（M2）按年增9.7%，人民幣貸款新增3.13萬億元。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

東興證券指，中長期貸款增長偏弱，穩增長、地產邊際寬松政策有待持續加碼。3月底，人民幣貸款餘額按年增11.4%，主要是企業貸款，特別是短貸、票據融資增加。然而，新增企業中長期貸款為1.35萬億元，按年僅升148億元，反映當前實體信貸需求仍然較弱。由於各地疫情多發，防疫政策趨嚴，影響企業正常開工和基建項目進展，配套貸款增長疲弱。在信貸需求不足的背景下，銀行更多通過票據融資、短期貸款充量。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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在今年較高經濟增速目標的背景下，後續穩增長和地產邊際寬鬆的政策有待加碼。從行業基本面來看，內銀板塊業績有確定性，目前潛在不良壓力不大，財管管理業務轉型加速將貢獻新的利潤增長點。從資金面看，機構投資者重倉持有板塊比重在歷史較低水平，進一步減持的空間不大。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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