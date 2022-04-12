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歐盟未就對俄能源制裁達成共識 擬禁運俄石油

環球社會熱點 11:36 2022/04/12

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家陸續限制俄羅斯能源進口。歐盟國外長於盧森堡舉行會議商討烏克蘭問題，愛爾蘭等國表示未能就對俄能源制裁達成共識，但歐盟正起草對俄羅斯石油禁提案。歐盟外交官員曾表示，對俄羅斯石油實施禁運制裁遲早發生。 

烏克蘭馬里烏波爾被圍困 市長稱過萬人死 【下一頁】

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（11日）表示，歐盟多國外長支持對俄羅斯石油實施制裁，但部分國家因受禁令衝擊太大而並未支持。而保加利亞等國更幾乎完全依賴俄羅斯石油。

據悉，德國並未積極支持立即實施禁運。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲，歐盟應制定全面淘汰俄羅斯化石燃料的協調計劃。至於匈牙利早前亦表示，未能支持石油禁運。

愛爾蘭、立陶宛及荷蘭外交部長透露，雖然歐盟成員國未達成協議，但歐盟執委會正起草對俄羅斯實施石油禁運的提案。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）表示，歐盟正確保對俄新一輪制裁方案中會包括制裁俄羅斯石油。 

烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年 【下一頁】

歐盟上周對俄羅斯實施第5輪制裁，包括停止進口俄羅斯煤炭。歐洲議會上周進行投票，支持對俄羅斯石油及天然氣實施禁運，惟決定不具約束力。

博雷利表示沒有不可能發生的事，包括對石油及天然氣的制裁。他強調歐盟各國正努力減少對俄羅斯的能源依賴。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月初曾表示，正考慮新一輪制裁措施內容，包括對俄羅斯石油進口制裁，或對俄羅斯石油徵收關稅，或禁止某些石油產品。外界憂慮歐盟的決定或進一步推高歐洲能源價格，衝擊歐洲經濟。

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責任編輯：李俊儀

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