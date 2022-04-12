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【烏克蘭戰爭】歐盟未就對俄能源制裁達成共識 擬禁運俄石油

環球社會熱點 11:36 2022/04/12

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家陸續開始限制俄羅斯能源進口。愛爾蘭等國家表示，雖然未達成共識， 但歐盟正起草對俄羅斯石油禁提案。歐盟外交官員曾表示，對俄羅斯石油實施禁運制裁遲早發生。 

烏克蘭馬里烏波爾被圍困 市長稱過萬人死 【下一頁】

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（11日）表示，許多國家外長支持對俄羅斯石油實施制裁，但部分國家因禁令衝擊太大未有支持。歐盟外交官表示，德國並未積極支持立即實施禁運。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）呼籲，制定全面淘汰俄羅斯化石燃料的協調計畫。匈牙利此前亦表示，未能支持石油禁運。

愛爾蘭、立陶宛及荷蘭外交部長透露，雖然歐盟成員國未達成協議，但歐盟執委會正起草對俄羅斯實施石油禁運提案。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）表示表示，歐盟正確保石油包含在下一輪制裁方案中。 

烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年 【下一頁】

歐盟上周對俄羅斯實施第5輪制裁，包括停止進口俄羅斯煤炭。歐洲議會上周進行投票，支持對俄羅斯石油及天然氣實施禁運，惟決定不約束力。博雷利表示，沒有什麼是不可能的，包括對石油及天然氣的制裁，歐盟各國正努力減少對俄羅斯的能源依賴。他此前亦表示，禁運遲早會發生。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月初曾表示，正考慮新一輪制裁措施內容，包括對俄羅斯石油進口制裁，或對俄羅斯石油徵收關稅，或禁止某些石油產品。外界憂慮，決定或進一步推高歐洲能源價格，衝擊歐洲經濟。

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責任編輯：李俊儀

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