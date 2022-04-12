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【個人電腦】PC銷售熱潮結束？　全球PC出貨量首季料跌7.3%   

科技 13:00 2022/04/12

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調研機構Gartner日前表示，估計2022年第一季的全球PC出貨量將大幅下降7.3%至7,750萬部。（法新社）

自新冠疫情以來，遙距工作和學習模式令市場對個人電腦（PC）的需求激增，但有估計PC銷售的熱潮或將結束。

調研機構Gartner日前表示，估計2022年第一季的全球PC出貨量將大幅下降7.3%至7,750萬部，主要受Chromebook出貨量急劇下降所影響。

【破壞文明】俄羅斯炸毀烏克蘭電腦博物館　蘇聯時代電腦成絕響

除Gartner外，國際數據公司（IDC）和科技市場分析公司Canalys同樣估計，今年首季全球PC出貨量都會出現下跌，兩者預測分別是跌5.1%和3%。

Chromebook成去年銷售最大動力

在去年第一季，受惠於消費者和企業為遙距工作和學習而購買新的筆記型和桌上型電腦，PC的銷售實現了20年來最快增長，當中以學生主流應用的Chromebook成最大銷售動力。

【Intel處理器】Intel預告下周Twitch活動　預計公布Core i9-12900KS售價

但隨著愈來愈多人重返辦公室和校園，加上很多人已購買新PC，新PC市場已經飽和。Gartner表示，全球出貨量下跌也是意料中事。再者，全球芯片短缺持續，而且在俄羅斯入侵烏克蘭期間，PC供應商也停止向當地運送新電腦，所以PC銷售或將急劇放緩。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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