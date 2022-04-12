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【大行看法】中銀香港：今年投資波幅大且回報相對低　籲均衡配置資產與地區以對沖風險

股市 11:35 2022/04/12

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【大行看法】中銀香港：今年投資波幅大且回報相對低　籲均衡配置資產與地區以對沖風險

港股自第二季以來持續波動，中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪認為，在通脹高企及聯儲局加快加息的背景下，經濟增長預期向下調，為市場帶來滯脹的陰霾，但支持增長的因素仍不少，包括處於歷史低位的失業率、採購經理人指數位於高增長水平、環球各地仍處於陸續走出疫情影響的階段等，相信利好因素將會支持經濟增長維持於長期平均之上的水平，支持企業盈利持續增長。

單純採取買入後長線持有的策略效果較低

高耀豪表示，加息週期啟動代表經濟有動力，政策錯誤風險較少發生於加息週期早段，但目前環球央行正面對通脹上升的壓力而陸續退市加息，所以大市有一定風險，尤其當聯儲局決定加快加息之時。

光銀國際林樵基：看好舊經濟股　內銀股在撐經濟上擔當重要角色【下一頁】

他預期，今年投資回報應比過去兩年為低且波幅較大，單純採取買入後長線持有的策略效果較低，策略上應該以均衡配置資產與地區分佈作為對沖風險的基礎，配合策略性配置適時調節比例。

預期價值型板塊仍將受惠於債息上升

股票方面，預期價值型板塊仍將受惠於債息上升。增長股於調整後將吸引資金流入，加上滯脹風險上升時增長股優勢將增加，故投資風格可採取增長與價值型並存但偏重價值型的配置方向。

債息預期仍有上行空間，這將利好環球高息股及銀行板塊。聯儲局利率政策仍將落後於通脹而有利美股，惟債息進一步上行將對增長股為主的美股帶來影響。

安安投資馮時煖：市場仍在消化5月加息0.5厘預期　部署上宜適度減低風險【下一頁】

歐洲股市則以價值型板塊為主，歐洲受到俄烏局勢影響估值大幅折讓於美股，故中線應將繼續受惠於債息上行，惟需注意短期俄烏局勢仍為歐股帶來較高的不確定性。

亞洲市場與美元關係大於加息，歷史經驗顯示美元一般於加息周期啟動後數日至數月內轉弱，配以目前偏低的估值，應利好亞洲後市表現，尤其內地將採取穩中偏鬆的政策將利好內地與香港股市後市表現，並為亞洲區內經濟帶來支持。

晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

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港股 股票 香港 加息 美國聯儲局 亞洲市場 通脹 失業率

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