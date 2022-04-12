【中煤1898】股價開市漲18%創多年新高 中煤首季賺1倍超預期

中煤能源（01898）發盈喜，預告首季淨利潤最多賺逾1倍，帶動股價周二（12日）高開18%至6.99元，並創多年新高。資料顯示，公司預計今年首季淨利潤介乎64.5億至71.3億元（人民幣，下同），按年增幅83.8%至103.2%。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

民生證券指出，公司創下單季最高盈利，大超預期。從公司首兩個月的經營數據來看，自產商品煤產量按年增長3.5%至 2,007 萬噸，商品煤銷量下降10.4%至 4,516 萬噸，其中自產商品煤銷量增長 13.5%至 2,095 萬噸，銷量的下降主要來自外購煤。預計3月公司自產商品煤產量有望持續保持增長態勢。

【延伸閱讀】第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

價格方面，首三個月長協價分別為725元、725元、720元，較去年同期增長 24.8%、18.1%及25%。至於市場煤，據Wind數據，首季秦皇島港Q5,500平倉價平均按年增長63.1%。民生證券表示，在長協基準上調的背景下，公司綜合售價中樞上移確定性較強，同時在建產能不斷投產，自產煤產量有望持續增長，公司未來有望量價齊升，發展前景廣闊，維持「推薦」評級。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛