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【Omicron】世衛將亞變種BA.4及BA.5納入監察名單

環球政治 11:25 2022/04/12

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新冠病毒Omircon演變出多款亞變種病毒，世衛周一（12日）表示正追蹤全球數十宗涉及Omicron亞變種BA.4及BA.5的感染個案，並將BA.4及BA.5納入監察名單。世衛認為BA.4及BA.5具有更多變異，會研究及分析其是否更具傳染性及危險性。

英研究：打3針疫苗縮短Omicron症狀持續期 短感冒一半 【下一頁】

世衛已將Omircon亞變種BA.1 、 BA.2 、BA.1.1及BA.3列入監察名單內，其中BA.2被認為是最具傳染性的新冠病毒，佔全球已測序確診個案近94%，但導致重症機會較低。

世衛（WHO）周一宣布將Omicron亞變種BA.4及BA.5納入監察名單，以評估其傳染性及危險性。世衛指全球共享流感數據倡議組織（GISAID）的數據庫錄得數十宗BA.4和BA.5個案，相信兩款變種具有更多變異，有必要進一步分析其對免疫逃逸能力的影響。

英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」 【下一頁】

英國衛生安全局（UKHSA）上周表示，1月10日至3月30日期間，在南非、丹麥、博茨瓦納（Botswana）、蘇格蘭及英格蘭均發現BA.4病毒株。

而截至上周，所有BA.5個案都位於南非，但博茨瓦納衛生部門周一表示，當地已發現4宗BA.4和BA.5個案，患者年齡介乎30至50歲，已完成接種新冠疫苗並出現輕度症狀。

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責任編輯：郭麗明

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