【Netflix】Netflix推「Two Thumbs Up」按鈕　籲用戶表達強烈喜愛

▲ Netflix近日計畫將在內容評級系統新增「雙讚（Two Thumbs Up）」選項，希望能透過功能細分用戶喜好選擇。

Netflix去年推出「隨機播放影片」功能，Netflix會根據用家的喜好，提供合適的影片。為了提升內容建議機制，Netflix近日計畫將在內容評級系統新增「雙讚（Two Thumbs Up）」選項，希望能透過功能細分用戶喜好選擇。

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目前用戶可在Netflix介面上，選擇讚好（Thumbs Up）和不讚同（Thumbs Down）的選項，對內容提出意見，助Netflix了解用戶的喜好，並進行推薦。Netflix表示，在加入「雙讚」選項後，可打破喜歡、不喜歡的二分法選項，更可得知用戶對內容的喜好程度，成為提升用戶體驗的主要功能。

Netflix產品創新和個性化體驗總監Christine Doig-Cardet表示，當用戶擁有愈來愈多內容選擇時，平台必須提升其操作效能和方法，讓用戶可以更容易找到喜愛的節目或電影。Netflix也希望能藉此，成為容易選擇觀看內容的平台。

事實上，Netflix不近年不斷從產品設計方面提升用戶的個人化體驗，將內容選擇的主控權交還給用戶，例如加入「隨機播放影片」功能，讓用戶結束「選擇疲勞」，助用戶能輕鬆找到喜歡或想要看的內容。

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責任編輯：曾曉汶

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