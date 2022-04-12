▲ 【股神巴菲特】監管文件揭巴菲特一度拒絕向高盛找數 巴郡購Alleghany交易來自晚餐一席話？

股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK.A、BRK.B）只需兩周時間，便落實收購產險公司Alleghany（美：Y），為6年來最大型併購交易。不過，監管文件顯示，巴菲特拒絕向Alleghany顧問高盛支付費用。

巴郡向產險公司Alleghany提全購 涉資116億美元【下一頁】

據Alleghany向美證交會提交的文件顯示，行政總裁Joseph Brandon在3月7日於紐約與巴菲特共晉晚餐，雙方「閒話家常（casual conversation）」後，巴菲特提出以每股850美元現金收購Alleghany，但要扣去向高盛支付的顧問費2700萬美元。

5天後，Brandon與Alleghany主席Jefferson Kirby與巴菲特於巴郡總部奧馬哈會面，期間Kirby要求巴菲特提高收購價，並納入高盛顧問費，或以巴郡股份支付部分要約價，但巴菲特堅持其原本的收購作價。

高盛接觸31個潛在買家 為Alleghany謀更高出價

最終，巴郡以每股作價848.02美元向Alleghany提出收購，1.98美元的差價則用作支付高盛的顧問費。

自巴郡於3月21日向Alleghany提出收購建議以來，Alleghany有25天時間找出價更高的交易，而高盛亦接觸31個潛在買家，查詢其收購興趣，有關出價時限為4月14日。

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