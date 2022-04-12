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【元宇宙】Sony、樂高投資156億港元　推動Epic Games元宇宙計劃

科技 11:30 2022/04/12

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經兩間公司共注資約156億港元後，Epic Games 估值已達約2,470億港元。（法新社）

Epic Games和樂高（Lego）上周宣布合作，將共同開發一個適合家庭用戶的「兒童元宇宙」。Epic Games日前公布更多細節，宣布Epic Games股東之一的Sony會向該公司再注資10億美元（約78億港元），而樂高母公司Kirkbi同樣會注資10億美元。今次經兩間公司共注資20億美元（約156億港元）後，Epic Games 估值已達315億美元（約2,470億港元）。

【元宇宙】Epic Games夥LEGO　建立兒童元宇宙

自元宇宙熱潮以來，Epic Games一直通過人氣網絡遊戲《要塞英雄 》（Fortnite）及其虛幻引擎（Unreal Engine）遊戲製作工具等平台連接虛擬世界。Epic Games行政總裁Tim Sweeney表示，這項投資將加速該公司打造虛擬世界的工作，並創造玩家與朋友一起玩樂的空間，品牌將建造更具創意和身臨其境的體驗，促進創作者建立的社區成長。

【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

Kirkbi行政總裁Soren Thorup Sorensen認為，這項投資將深遠影響孩子在未來世界的生活。他指出：「投資Epic Games將加速Kirkbi在數碼遊戲世界的參與度，我們將繼續支持Epic Games的持續增長，並長期關注元宇宙的發展趨勢。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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