  • 27°C
香港時間 : 2022412日 (二) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾被圍困 市長稱過萬人死

環球政治 10:39 2022/04/12

分享：

分享：

烏克蘭東南部城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多時。馬里烏波爾市長接受美媒訪問時，透露他預計市內已有過萬民眾死亡，更警告死亡人數可能會翻倍達到2萬人。市長更指控俄軍試圖掩蓋當地大量平民死亡的事實。

【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年 【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）市政府官員早前的報告指，當地約有5,000名平民死亡。而市長Vadym Boychenko周一（11日）接受美媒訪問時，形容平民屍體鋪滿整條街道，估計市內已有超過1萬平民喪生。

他預計死亡平民人數仍會持續增加，料最終死亡數字或多達2萬人。

Boychenko指控俄軍一直使用移動火化設備，來處理馬里烏波爾當地堆積的屍體。他更批評俄軍拒絕讓人道主義車隊進入馬里烏波爾，是試圖隱瞞當地有大量平民死亡的事實。

北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀 【下一頁】

俄軍未能攻下烏克蘭首都基輔，改為重新集結軍事力量集中攻擊東部頓巴斯（Donbas）地區。一旦馬里烏波爾淪陷，俄軍料會向北推進試圖與其餘軍隊會合。

《衛報》引述西方國家官員預計，俄羅斯將於未來幾周由基輔等地調動部隊，試圖增加在頓巴斯的部隊規模1倍至3倍。

俄軍調動的首批部隊已經白俄羅斯重新部署，但由於演習需時很長，未能證實俄軍能有效調動多少軍力重新投入戰場。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：做好準備為國捐軀 拜登無計劃訪基輔
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：做好準備為國捐軀 拜登無計劃訪基輔
【烏克蘭戰爭】傳芬蘭瑞典最快今夏申請入北約 有望趕及6月峰會
2022/04/11
【烏克蘭戰爭】傳芬蘭瑞典最快今夏申請入北約 有望趕及6月峰會

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
18:05 2022/04/11
【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
17:31 2022/04/11
【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
17:09 2022/04/11
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
地緣政治 政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 白俄羅斯 頓巴斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾料過萬人死 歐盟制裁俄能源未有共識（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京帶「核足球」去喪禮 引外界關注
【烏克蘭戰爭】普京帶「核足球」去喪禮 引外界關注
【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾料過萬人死 歐盟制裁俄能源未有共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾料過萬人死 歐盟制裁俄能源未有共識（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款