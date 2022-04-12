【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾被圍困 市長稱過萬人死

烏克蘭東南部城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多時。馬里烏波爾市長接受美媒訪問時，透露他預計市內已有過萬民眾死亡，更警告死亡人數可能會翻倍達到2萬人。市長更指控俄軍試圖掩蓋當地大量平民死亡的事實。

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馬里烏波爾（Mariupol）市政府官員早前的報告指，當地約有5,000名平民死亡。而市長Vadym Boychenko周一（11日）接受美媒訪問時，形容平民屍體鋪滿整條街道，估計市內已有超過1萬平民喪生。

他預計死亡平民人數仍會持續增加，料最終死亡數字或多達2萬人。

Boychenko指控俄軍一直使用移動火化設備，來處理馬里烏波爾當地堆積的屍體。他更批評俄軍拒絕讓人道主義車隊進入馬里烏波爾，是試圖隱瞞當地有大量平民死亡的事實。

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俄軍未能攻下烏克蘭首都基輔，改為重新集結軍事力量集中攻擊東部頓巴斯（Donbas）地區。一旦馬里烏波爾淪陷，俄軍料會向北推進試圖與其餘軍隊會合。

《衛報》引述西方國家官員預計，俄羅斯將於未來幾周由基輔等地調動部隊，試圖增加在頓巴斯的部隊規模1倍至3倍。

俄軍調動的首批部隊已經白俄羅斯重新部署，但由於演習需時很長，未能證實俄軍能有效調動多少軍力重新投入戰場。

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責任編輯：鄭錦玲