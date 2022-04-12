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【字節跳動】TikTok今年廣告收入料超越Twitter、Snap總和　一半收入來自美國

股市 10:30 2022/04/12

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【字節跳動】TikTok今年廣告收入超越Twitter、Snap總和　一半收入來自美國

中資科網企業字節跳動旗下社交平台TikTok 在歐美大熱，有研究報告料，TikTok 今年廣告收入可按年增加兩倍至逾110億美元（約862億港元），超越於Twitter（美：TWTR）、Snap（美：SNAP）的收入總和，並且預計TikTok 一半廣告收入來自美國。

TikTok連同抖音近年長居應用商店下載名單前列，活躍用戶據報已逾10億戶。研究機構Insider Intelligence 指，TikTok近年用戶數目爆發式增長，使用時間同樣大幅增加。

報告指，Twitter、Snpachat今年廣告收入預計分別有55.8億和48.6億美元，但該行預料TikTok 單計在美國市場已經有近60億美元收入，甚至超越中國成為最大廣告收入來源地。

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社交平台 抖音 字節跳動 Twitter 廣告 Snap（美：SNAP） Twitter（美：TWTR）
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