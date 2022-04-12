【智能手機】Vivo推首款摺疊機X Fold　稱可摺疊 30萬次 搭載高通Snapdragon 8 Gen 1

▲ 有別於大多數採用側邊指紋識辨的手機，X Fold是第一款內外均配有超音波屏下指紋功能的折疊機。（Vivo官網截圖）

繼三星（Samsung）、華為、摩托羅拉（Motorola）、小米和Oppo後，Vivo也宣布推出首款摺疊機X Fold。Vivo 表示，X Fold擁有150項技術專利，且可經受30萬次摺疊，若以每天鎖屏/摺疊80次計算，意味可使用10年，惟X Fold暫時只在中國預售。

鏡頭設計方面，Vivo X Fold也是繼華為Mate X2後，第二款搭載潛望式變焦相機（800萬像素、5倍光學變焦、光學防震）的摺疊機。X Fold還配備了一個5,000萬像素的主鏡頭（Samsung GN5傳感器、f/1.75、光學防震），一個4,800萬像素的超寬鏡頭（Sony IMX598、f/2.2、114度視野、低失真）和一個1,200萬像素的人像鏡頭（IMX663、f/1.98、47mm等效焦距）。

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Vivo X Fold提供12GB + 256GB、12GB + 512GB兩種配置版本，價格分別為 8,999人民幣（約11,000港元）和 9,999人民幣（約12,300港元），機身顏色則有藍色或灰色供選擇。

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搭載高通新芯片 提升安防能力

Vivo X Fold是第一款搭載高通全新Snapdragon 8 Gen 1芯片的Vivo手機，同時聯合高通定製SPU，有助提升安全防護能力。此外，該機設有獨立的 CS43131 Hi-Fi 晶片、3麥克風和大音腔雙喇叭，並內置有 4,600mAh 電池，支援 66W 有線、50W 無線和 10W 無線反向充電。

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類似於 Samsung Galaxy Fold的橫摺機種，Vivo X Fold內外均選用了 Samsung 的 E5 AMOLED 面板，更新率都是 120Hz，但只有內側屏幕支援LTPO技術。在打開時，該手機是一片8吋的 2,160 x 1,916 大屏幕；合上後，外側就是6.53 吋的 2,520 x 1,080 微曲面板。值得注意的是，有別於大多數採用側邊指紋識辨的手機，X Fold是第一款內外均配有超音波屏下指紋功能的折疊機。

獲TÜV認證 摺疊高達30萬次

與華為Mate X2和Oppo Find N一樣，X Fold也採用了水滴式屈曲鉸鏈設計，以實現無間隙折疊，同時減少其可折疊AMOLED面板的接縫。X Fold 上比較特別的地方，是在具「骨架」作用的鋯合金中央龍骨上添加一片相同材料的一體式浮動中板。當打開時，一個浮動的鋯合金會從中間板升起，輕輕地推著柔性面板，從而使剩餘的縫隙變得更平滑，並使手機更為耐用，Vivo表示其TÜV認證高達30萬次壽命。

Vivo強調，X Fold已強化OriginOS的OCR光學文字掃描識別，以及原子筆記工具。

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責任編輯：陳卓賢