香港工業總會（工總）自1988年起舉辦年度「香港青年工業家獎」，公開表揚在不同界別取得卓越成就，年齡介乎21歲至45歲的年青工業家。獎項被譽為「工業界奧斯卡」。今年為獎項舉辦第35周年，至今已向超過240名工業家頒發此殊榮。得獎人不僅於其業務範疇拔萃出類，亦對行業和社會發展建樹良多，引領企業及香港工業邁向可持續發展，其成就和貢獻獲業界廣泛認可。工總冀透過獎項鼓勵更多年輕人投身工業界，延續前輩的輝煌成就。



此外，工總自2002年起舉辦「傑出工業家獎」，藉此表揚業界翹楚。此獎項提名不設年齡限制，每年頒予一位對香港工業界和社會經濟作出重大貢獻的工業家。得獎者需具備承先啟後及推陳出新的工業家精神，為本地現代工業界樹立典範。



兩項獎項均以嚴謹的評審程序稱譽。每年的評審委員會皆由政府、學術界、公營機構和工業界知名人士組成。評審委員親自接見候選人，就其表現及貢獻作出公平不偏頗的評核，確保獎項授予最佳人選。今年評審委員會包括：



主席

創新及科技局局長 薛永恒先生

成員

行政會議非官守議員 林健鋒議員

香港理工大學校長 滕錦光教授

香港生產力促進局主席 林宣武先生

羅兵咸永道審計合夥人 方蘊萱女士

香港工業總會主席 查毅超博士

今年獎項繼續獲多家機構贊助及支持，贊助機構包括：中國銀行（香港）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、香港科技園公司、香港青年工業家協會、上海商業銀行有限公司以及渣打銀行（香港）有限公司；中華電力有限公司為刊物贊助機構。此外，香港數碼港管理有限公司、香港出口信用保險局、香港生產力促進局、香港貿易發展局、香港工業專業評審局以及工業貿易署則為獎項的策略夥伴。



「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」2022現已開始接受提名，截止日期為5月31日。有關提名程序及詳情，請瀏覽www.yiah.org。

查詢：工總梁小姐 2732 3107 / 劉小姐 2732 3170



(特約)