▲ 【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准 料5月中納斯達克上市

香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics Group宣布，美國證券交易委員會（SEC）已對Prenetics與鄭志剛創辦、私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition（美：ARTAU）合併的登記聲明宣告生效，Prenetics將於5月中於納斯達克上市，股票代碼「PRE」。

Prenetics業務合併估算企業價值約98億

Artisan將於5月9日安排召開特別股東大會，尋求股東批准與Prenetics合併。

此次業務合併估算Prenetics的企業價值為12.5億美元（約97.5億港元），完成合併並上市後，Prenetics將成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸。Prenetics在業務合併完成後可獲4.59億美元的款項，當中包括來自Artisan信託賬戶的3.39億美元，以及1.2億美元的PIPE資金和遠期購買協議 。

Prenetics去年經調整EBITDA約4090萬美元

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武指，公司自成立以來的使命是把醫療保健行業去中心化，以惠及全球數以百萬計的病人，對業務未來的發展感到十分興奮，將在其後幾個季度繼續推出新產品，並在國際市場尋找收購目標及落實增長戰略。

Prenetics於2021年收入2.75億美元，按年增長323%；經調整除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）4,090萬美元，按年增長536%。公司將於今年上半年推出一系列新產品，包括ColoClear無創大腸癌FIT-DNA 篩查測試，以及Circle Snapshot居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統。

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