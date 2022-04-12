【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR高1%　夜期升86點 （不斷更新）

美國公布通脹數據後，債息回軟至2.7厘，納指曾升2%後回順，恒指夜期升86點，不過，藍籌股ADR輕微上升，騰訊及美團ADR高港股收市價1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 53.41 +0.1% 美團ADR 155.59 +1.1% 騰訊ADR 370.89 +1.2% 阿里巴巴美股 99.12 +0.4%

港股走勢反覆，北水再大額湧入，錄得17億元，不過，集中在美團（03690）及中移動（00941）。美團吸資8.6億元，股價升4.3%，其次是中移動，吸資2.7億元，股價變動不大，不過，騰訊股價上升3.6%之下，錄得北水走資3.2億元，反映騰訊今次不在版號名單，令部份內地投資者失望。北水已連續6日沽騰訊，共15.7億元，抵銷騰訊每日回購3億元的效應。夜期升55點，報21358點。

北水數據：

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港股反覆升約百點。大市今早高開70點，早段升逾200點後掉頭向下，午後曾跌約200點一度跌穿21000，其後迅速轉升約300點，恒生指數收報21319點，升110點，成交1284億元。科指升1.4%，報4249點。騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%。體育用品股造好，李寧 （02331） 升近8%；安踏 （02020） 升近7%。

即市數據：

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即市走勢：

【22：31】恒指夜期升86點

【19：00】夜期升55點，報21358點。

【16：10】恒生指數收報21319點，升110點，成交1284億元。科指升1.4%，報4249點。騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%。體育用品股造好，李寧 （02331） 升近8%；安踏 （02020） 升近7%。

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【16：00】恒生指數U盤前升88點，報21296點。

【15：33】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 尾市升幅收窄至3%；阿里巴巴 （09988） 再轉跌0.6%。

【15：18】大市尾市升幅收窄，恒指最新升約75點，報21283點；科指升1.1%，報4238點。

【15：02】上證午後轉升1.5%；深證升2.1%；創業板指升2.5%。

【14：49】體育用品股抽上，李寧 （02331） 升幅擴大至近11%；安踏 （02020） 升近9%；特步 （01368） 升逾6%。

【14：36】美團 （03690） 最新升逾7%，高見158.6元；騰訊 （00700） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升2%，重上100元水平，報100.5元。

【14：36】大市升幅擴大至近300點，報21499點，升291點。

【14：35】港鐵 （00066） 逆市偏軟跌0.4%，低見41.5元。

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【14：26】【加價潮】長汽WEY、寶馬中國齊加價 部分型號加價逾萬元

【14：21】美團 （03690） 最新升逾5%，見155.3元日內高位；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【14：10】【家電股】海信家電午後續升3% 首季盈利增22%、收入增逾3成

【14：06】【生力啤】生力啤廣州子企破產被拒

【13：59】李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升幅擴至逾4%；特步 （01368） 轉升近3%。

【13：43】恒指午後曾倒升逾百點，最新升近50點，報21256點；科指升0.6%，報4216點。

【13：16】恒指最新轉升20點，報21228點；科指升0.5%，報4210點。騰訊 （00700） 最新升3%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.7%。

【13：13】大市低位短綫拉升逾百點，恒指跌幅收窄至79點，報21129點。

【13：06】快手 （01024） 跌逾11%，低見57.55元。

【13：06】騰訊 （00700） 午後初段升幅收窄至逾1%；美團 （03690） 升0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：04】大市最新跌207點，低見20999點。

【13：01】恒指午後初段跌約175點，報21034點。

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【12：00】恒生指數半日跌106點，報21102點，成交624億元。科指跌0.8%，報4157點。騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾7%；快手 （01024） 挫一成。

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【11：44】恒指中午收市前跌約145點，報21062點；科指跌1.1%，報4143點。

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【11：30】上證半日跌0.7%；深證跌0.5%；創業板指升0.1%。

【11：27】商湯 （00020） 最新跌9%，報5.09元日內低位。

【11：26】大市跌近200點，報21026點跌182點，下試21000點關口支持。

【11：20】蔚來 （09866） 逆市升近6%；小鵬汽車 （09868） 升1%；理想汽車 （02015） 跌0.5%。

【11：14】心動公司 （02400） 、嗶哩嗶哩 （09626） 最新升逾7%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【11：04】安踏 （02020） 、李寧 （02331） 逆市升逾1%；至於特步 （01368） 則跌逾2%。

【10：57】大市最新跌約107點，報21100點，科指跌近0.8%，報4159點。

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【10：36】恒指最新回升約8點，早市曾倒跌近100點，低見21109點。

【10：25】騰訊 （00700） 逆市升3%；美團 （03690） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【10：20】快手 （01024） 挫一成，低見58.75元。

【10：10】新銳醫藥 （06108） 升兩成，破頂高見0.415元。

【10：07】思摩爾 （06969） 跌逾3%，低見15.72元。另一方面，中煙 （06055） 升0.3%；華寶 （00336） 升一成。

【電子煙股】思摩爾再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股 貨值近56億元

【10：03】恒指最新轉跌4%，科指升0.1%。

【10：01】商湯 （00020） 逆市跌逾5%，低見5.11元。

【09：56】快手 （01024） 跌幅擴大至逾7%，低見60.5元。

【09：53】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌近0.1%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌近0.1%，低見98.35元。

【09：47】快手 （01024） 股價逆市跌半成，低見61.2元。

【09：44】大市升勢回順，恒指最新升約45點，報21253點。

【09：41】中海油 （00883） 逆市跌3%；中石油 （00857） 跌0.5%；中石化 （00386） 跌0.8%。油價下跌，紐約期油收報94.29美元，跌4%。布蘭特期油收報98.48美元，跌4.2%。

【09：38】騰訊 （00700） 最新升半成，高見372.6元。

【09：36】大市開市後升近200點，報21406點，升197點；科指升2.4%，報4292點。

【09：35】心動公司 （02400） 最新升兩成，高見29.4元。

【09：33】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後升4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09：30】網易 （09999） 升4.5%，心動公司 （02400） 升15%，IGG （00799） 升8.2%，中手游 （00302） 升7.5%，友誼時光 （06820） 升4%，創夢天地 （01119） 升近7%。

【09：28】中煤能源 （01898） 發盈喜，股價今早高開逾12%。

【盈喜｜煤炭股】中煤能源料首季利潤介乎70.4億至77.8億 按年增長74.6%至93%

【09：23】恒生指數開報21279點，升70點。科指升1.3%，報4246點。內地遊戲版號終復批，騰訊 （00700） 升近3%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%；美團 （03690） 跌0.3%。

【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲 落款日期為4月8日 首批名單未見騰訊網易（第二版）

【09：13】期指開報21295點，升166點。

【08：53】恒指黑期升約85點，報21265點；道指期貨跌48點，報34259點。

【08：37】【盈喜｜電力設備】東方電氣料首季淨利潤增加40%至50%

【08：28】【盈喜盈警】上石化預計首季少賺80%至84% 受累油價大升、市場低迷等因素

【08：17】【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場

【08：06】丘鈦科技3月攝像頭及指紋識別模組銷量分別按年升逾7%

【07：57】【先施母企】偉祿集團進一步鎖定在另外4個加勒比國家進行投資 範圍遍及教育、環保、旅遊

【07：45】【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴 第一季持倉腰斬、重回至去年第三季水平

【07：45】港股ADR收報21322點，升114點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報54.27元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報368.16元，較港收市價高14.56元或4.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.5元，較港收市價高1元或1%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，續創逾3年高位。美股3大指數周一跌勢加劇，道指收市挫413點，報34308點；標指跌75點，報4412點；納指跌299點或2.18%，報13411點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩