【港股市況】恒指早段升逾200點後回軟　騰訊領市、阿里巴巴逆市軟 （不斷更新）

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【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格大幅減持阿里巴巴、第一季持倉腰斬 股價先升後回軟跌約1%
聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，道指挫413點，至於港股今早高開70點。科指升1.3%，報4246點。內地遊戲版號終復批，騰訊 （00700） 升近3%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%；美團 （03690） 跌0.3%。
【10：20】快手 （01024） 挫一成，低見58.75元。
【10：10】新銳醫藥 （06108） 升兩成，破頂高見0.415元。
【10：07】思摩爾 （06969） 跌逾3%，低見15.72元。另一方面，中煙 （06055） 升0.3%；華寶 （00336） 升一成。
【電子煙股】思摩爾再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股 貨值近56億元
【10：03】恒指最新轉跌4%，科指升0.1%。
【10：01】商湯 （00020） 逆市跌逾5%，低見5.11元。
【09：56】快手 （01024） 跌幅擴大至逾7%，低見60.5元。
【09：53】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌近0.1%；友邦 （01299） 跌逾1%。
【09：50】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌近0.1%，低見98.35元。
【09：47】快手 （01024） 股價逆市跌半成，低見61.2元。
【09：44】大市升勢回順，恒指最新升約45點，報21253點。
【09：41】中海油 （00883） 逆市跌3%；中石油 （00857） 跌0.5%；中石化 （00386） 跌0.8%。油價下跌，紐約期油收報94.29美元，跌4%。布蘭特期油收報98.48美元，跌4.2%。
【09：38】騰訊 （00700） 最新升半成，高見372.6元。
【09：36】大市開市後升近200點，報21406點，升197點；科指升2.4%，報4292點。
【09：35】心動公司 （02400） 最新升兩成，高見29.4元。
【09：33】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後升4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。
【09：30】網易 （09999） 升4.5%，心動公司 （02400） 升15%，IGG （00799） 升8.2%，中手游 （00302） 升7.5%，友誼時光 （06820） 升4%，創夢天地 （01119） 升近7%。
【09：28】中煤能源 （01898） 發盈喜，股價今早高開逾12%。
【盈喜｜煤炭股】中煤能源料首季利潤介乎70.4億至77.8億 按年增長74.6%至93%
【09：23】恒生指數開報21279點，升70點。科指升1.3%，報4246點。內地遊戲版號終復批，騰訊 （00700） 升近3%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%；美團 （03690） 跌0.3%。
【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲 落款日期為4月8日 首批名單未見騰訊網易（第二版）
【09：13】期指開報21295點，升166點。
【08：53】恒指黑期升約85點，報21265點；道指期貨跌48點，報34259點。
【08：37】【盈喜｜電力設備】東方電氣料首季淨利潤增加40%至50%
【08：28】【盈喜盈警】上石化預計首季少賺80%至84% 受累油價大升、市場低迷等因素
【08：17】【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場
【08：06】丘鈦科技3月攝像頭及指紋識別模組銷量分別按年升逾7%
【07：57】【先施母企】偉祿集團進一步鎖定在另外4個加勒比國家進行投資 範圍遍及教育、環保、旅遊
【07：45】【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴 第一季持倉腰斬、重回至去年第三季水平
【07：45】港股ADR收報21322點，升114點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報54.27元，較港收市價高0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報368.16元，較港收市價高14.56元或4.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.5元，較港收市價高1元或1%。
【07：30】聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，續創逾3年高位。美股3大指數周一跌勢加劇，道指收市挫413點，報34308點；標指跌75點，報4412點；納指跌299點或2.18%，報13411點。
責任編輯：梁浩碩