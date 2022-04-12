▲ 【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場

信義能源 （03868） 向信義光能 （00968） 交付認購權通知（三），認購期權資產（三）包括4個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為650兆瓦。估計認購價為25.64億元人民幣（約31.54億港元）。

信義光能持有48.8%的信義能源股權，並仍然為信義能源的單一最大股東。信義能源繼續為信義光能的非全資附屬公司。

截至去年底止年度的未經審核合併財務資料，所購項目稅後淨利潤為2,827.2萬港元，資產淨 值為4,380萬港元。今年首兩個月稅後淨利潤為230.4萬港元，資產淨值為4,700萬元。

信義光能指，根據最新估計認購價（三），信義光能將確認應佔權益增長淨額約2.39億港元，而所得款項預期將用於拓充太陽能玻璃產能、開發及建設太陽能發電場項目以及作為一般營運資金。

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編輯:姚卓然