  • 24°C
香港時間 : 2022412日 (二) 08:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場

股市 08:17 2022/04/12

分享：

分享：

【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場

信義能源 （03868） 向信義光能 （00968） 交付認購權通知（三），認購期權資產（三）包括4個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為650兆瓦。估計認購價為25.64億元人民幣（約31.54億港元）。

信義光能持有48.8%的信義能源股權，並仍然為信義能源的單一最大股東。信義能源繼續為信義光能的非全資附屬公司。

截至去年底止年度的未經審核合併財務資料，所購項目稅後淨利潤為2,827.2萬港元，資產淨 值為4,380萬港元。今年首兩個月稅後淨利潤為230.4萬港元，資產淨值為4,700萬元。

信義光能指，根據最新估計認購價（三），信義光能將確認應佔權益增長淨額約2.39億港元，而所得款項預期將用於拓充太陽能玻璃產能、開發及建設太陽能發電場項目以及作為一般營運資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

 

相關文章:

【大行報告】瑞銀下調中資股盈測　首選股剔走快手信義光能、加入哪一港股？

【光伏股】信義能源折讓8%向高瓴及中金配發近1.9億股　淨籌約7.8億元

【業績│信義系】信義玻璃料今年浮法玻璃成本續升　但大機會能轉嫁

編輯:姚卓然

港股 信義能源控股（03868） 太陽能 信義光能（00968）

上一篇文章

【盈喜盈警】上石化預計首季少賺80%至84%　受累油價大升、市場低迷等因素

下一篇文章

丘鈦科技3月攝像頭及指紋識別模組銷量分別按年升逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【美股收市】10年債息撲2.8厘 納指挫2.2% 道指瀉413點
【美股收市】10年債息撲2.8厘 納指挫2.2% 道指瀉413點
【港股ADR+夜期】內地恢復批遊戲版號　騰訊ADR高港4.1%　夜期升298點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地恢復批遊戲版號　騰訊ADR高港4.1%　夜期升298點（不斷更新）
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款